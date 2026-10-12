Detenido en Alegría-Dulantzi tras tirar a un hombre al río durante una pelea

Un hombre de 57 años ha sido detenido este lunes en Alegría-Dulantzi (Álava), acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de arrojar a un hombre al río durante una pelea, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La víctima ha sido trasladada al hospital de Txagorritxu debido a las lesiones que presentaba.

Los hechos han tenido lugar a las 00:14 horas de este lunes, en el parque Solandia de la localidad alavesa. Una llamada ha alertado la Ertzaintza de la presencia de un hombre inconsciente en la orilla del río.

Hasta el lugar se han desplazado varios recursos de la Ertzaintza que han constatado que bajo un muro de aproximadamente 4 metros de altura junto a la orilla del río se encontraba tendido el cuerpo de un hombre, de 45 años. El varón, que se encontraba inconsciente, presentaba numerosas contusiones y una herida sangrante en la cabeza.

A través de los testimonios de las personas que se encontraban en la zona, la Ertzaintza ha podido saber que minutos antes la víctima había mantenido una discusión con el agresor y que éste, en un momento dado, le agarró por las piernas y lo lanzó al río por encima de la valla, huyendo a continuación.

Poco después, la Ertzaintza ha localizado al presunto agresor, un hombre de 57 años, sentado en el asiento del copiloto de su vehículo a poca distancia del lugar en el que han tenido lugar los hechos. El implicado ha sido arrestado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

A continuación, ha sido trasladado a dependencias policiales donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial, mientras que la víctima ha sido trasladada al hospital de Txagorritxu.