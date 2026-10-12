Dos personas resultan heridas en un choque frontal en la BI-635, a la altura de Muxika

Dos personas han resultado heridas este lunes tras chocar frontalmente los vehículos en los que viajaban en la N-635, a la altura de Muxika (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad. Una de ellas ha tenido que ser trasladada en helicóptero al Hospital de Galdakao. Se registran colas en ambos sentidos.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 08:30 horas, cuando una furgoneta y un turismo han colisionado frontalmente en el barrio de Areatza de la citada localidad vizcaína.

Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los vehículos ha quedado atrapado y ha tenido que ser rescatado por los bomberos. Posteriormente, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital de Galdakao. El conductor del otro vehículo ha resultado también herido, aunque ha sido atendido en el lugar.

La vía ha quedado cortada, y se han registrado retenciones en ambos sentidos.