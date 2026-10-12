El Ayuntamiento de Durango denuncia el lanzamiento de botellas contra la Policía Local en la zona de txosnas

El Ayuntamiento de Durango ha denunciado los incidentes registrados esta madrugada en la zona txosnas, donde supuestamente varias personas increparon y lanzaron botellas contra agentes de la Policía Municipal, que habían acudido al recinto festivo tras recibir varios avisos de amenazas y acoso por parte de un individuo que portaba objetos cortantes.

En un comunicado, el Consistorio vizcaíno ha expresado su condena a los incidentes que, según ha explicado, se han producido en la zona de txosnas cuando la Policía Municipal realizaba una intervención tras recibir avisos de amenazas y acoso a varias jóvenes por parte de un individuo que portaba objetos cortantes.

En función de los datos de la propia Policía Municipal, durante la intervención, que terminó con la detención del sospechoso, varias personas rodearon los vehículos policiales, increparon a los agentes y lanzaron botellas y otros objetos.

El Ayuntamiento ha trasladado su "firme respaldo" a la Policía Municipal y su condena hacia "cualquier acto de violencia o intimidación contra los agentes en el ejercicio de sus funciones".