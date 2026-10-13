El 44,2 % de la población de más de 15 años de la CAV tiene formación superior

El 44,2 % de la población de 16 o más años residente en la CAV tiene formación superior, bien estudios universitarios o de Formación Profesional, en total 850 805 personas en 2025, 0,3 puntos porcentuales más que el año anterior.



Además, la población que había alcanzado ese año la primera etapa de educación obligatoria o algún nivel inferior representaba el 35,1 % de la población, en total 676.310 personas, según la información facilitada este martes por el Instituto Vasco de Estadística Eustat.



La segunda etapa de educación secundaria y la educación postsecundaria no superior agrupaban ese año a 399 215 personas, lo que representaba el 20,7 % de la población de 16 y más años, una décima más que en 2024.



Dentro de este grupo, 387 286 personas habían alcanzado el bachillerato, la formación profesional de ciclo medio o titulaciones equivalentes (20,1 % de la población de 16 y más años), mientras que 11 929 personas disponían de educación postsecundaria no terciaria (0,6 %).



En cuanto a la educación superior, 302 480 personas tenían la formación profesional superior (15,7 % de la población de 16 y más años), 198 844 personas grados universitarios o diplomaturas (10,3 %) y 327 112 personas licenciaturas, dobles grados o másteres (17 %).