EAEko 15 urtetik gorako herritarren % 44,2k goi-mailako hezkuntza jaso du
302.480 pertsonak goi-mailako lanbide-heziketa dute (16 urte eta gehiagoko biztanleriaren % 15,7), 198.844 pertsonak unibertsitate graduak edo diplomaturak (% 10,3) eta 327.112k lizentziaturak, gradu bikoitzak edo masterrak (% 17).
EAEn bizi den 16 urte edo gehiagoko herritarren % 44,2k goi-mailako hezkuntza jaso du, unibertsitateko edo Lanbide Heziketako ikasketak, guztira 850.805 pertsonak, aurreko urtean baino ehuneko 0,3 gehiagok, Euskatek 2025eko datuetan oinarrituta jakinarazi duenez.
Gainera, urte horretan derrigorrezko hezkuntzako lehen etapa edo beheragoko mailaren bat lortu zuen biztanleria biztanleriaren % 35,1 zen, 676.310 pertsona guztira.
Bigarren hezkuntzako bigarren etapak eta goragokoa ez den bigarren hezkuntzaren ondokoak 399.215 pertsona biltzen zituzten urte horretan, hau da, 16 urte eta gehiagoko biztanleriaren % 20,7, 2024an baino hamarren bat gehiago.
Talde horren barruan, 387.286 pertsonak lortu zituzten batxilergoa, erdi-mailako zikloko lanbide-heziketa edo titulazio baliokideak (16 urte eta gehiagoko biztanleen % 20,1).
Goi-mailako hezkuntzari dagokionez, 302.480 pertsonak zuten goi-mailako lanbide-heziketa (16 urte eta gehiagoko biztanleen % 15,7), 198.844 pertsonak unibertsitate graduak edo diplomaturak (% 10,3) eta 327.112k lizentziaturak, gradu bikoitzak edo masterrak (% 17).