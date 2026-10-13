Nueva jornada de protestas estudiantiles hoy en el Estado francés

Nueva gran jornada de manifestaciones este martes de los sindicatos de estudiantes franceses en protesta por las condiciones educativas en los institutos.



Según los datos del Ministerio de Educación, 130 institutos fueron bloqueados ayer, frente a los 172 del pasado viernes, un 86 % menos que los afectados el pasado 6 de octubre, en pleno apogeo de las protestas que se iniciaron hace más de dos semanas en las afueras de París y se fue extendiendo por el resto del Estado, también a Iparralde, donde el liceo Bernat Etxepare de Baiona ha permanecido bloqueado más de una semana.



Las imágenes de los últimos días, con duros enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, han provocado una gran conmoción y el propio presidente, Emmanuel Macron, las consideró "inaceptables" y pidió que las reivindicaciones estudiantiles se expresen "con calma, orden y respeto a las personas y los bienes".



Especialmente graves fueron los enfrentamientos el pasado martes, cuando a las protestas estudiantiles se sumaron los sindicatos obreros y consiguieron que 450.000 personas salieran a las calles, según los organizadores.



Dos días más tarde las cifras cayeron, entre 130.000 y 71.000, pero los sindicatos de estudiantes esperan insuflar aliento a la protesta en vísperas de una semana de vacaciones escolares que se iniciará a finales de mes.



Para ellos, son insuficientes los anuncios efectuados hasta ahora por el Gobierno, cuya medida más concreta es la atribución de 3.000 docentes suplementarios que han comenzado ya a llegar a los institutos para paliar la falta de personal.



Algunos sindicatos obreros también se han sumado al llamamiento a la huelga, al igual que las organizaciones de docentes, que consideran inaceptable el recorte de personal que prevé el proyecto de presupuestos para 2027 que ha aprobado el Ejecutivo y que ahora inicia su trámite parlamentario.

La protesta de los estudiantes se ha convertido en uno de los temas de la precampaña para las presidenciales de abril-mayo próximo.



El candidato izquierdista Jean-Luch Mélenchon no ha dejado de respaldar el movimiento de los alumnos de instituto, lo que le ha valido críticas de sus rivales, que le acusan de querer recuperar el malestar de los jóvenes y, al tiempo, de atizar la violencia.