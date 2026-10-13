San Sebastián inaugura una exposición urbana sobre la desaparición de 'Pertur' para reclamar verdad y justicia

La plaza Okendo de San Sebastián acoge desde este martes la exposición urbana ‘Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur. Una desaparición sin víctima’ auspiciada por el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, e inaugurada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, junto al alcalde de la ciudad, Jon Insausti, y el propio director de Gerora Alberto Alonso.

La muestra, formada por 22 paneles, podrá visitarse hasta el 2 de noviembre y coincide con el día en que Pertur habría cumplido 76 años.

“Quiero reivindicar hoy aquí el derecho que tienen las familias de los desaparecidos durante la Transición a descansar definitivamente de esa búsqueda”, ha afirmado San José durante el acto.

La consejera ha reclamado al Estado que “cumpla con su responsabilidad” y mantenga los esfuerzos para esclarecer estos crímenes. También se ha dirigido a quienes puedan conocer algún dato sobre la desaparición: “Que rompan el miedo y colaboren. Solo así podremos cicatrizar, tantas décadas después, la incurable herida de su ausencia”.

La inauguración ha contado con la participación, mediante un mensaje de vídeo, de Lurdes Auzmendi, pareja de Eduardo Moreno Bergaretxe cuando desapareció, así como con la presencia de sus familiares y allegados. Auzmendi ha trasladado la petición unánime de la familia Moreno-Bergaretxe para que cualquier persona que conozca “el menor indicio o detalle sobre lo sucedido” aporte esa información, aunque sea de forma anónima. “La inhumanidad de ocultar lo que se sabe sobre lo sucedido con una persona desaparecida es muy cruel”, ha señalado. También ha recordado a los padres de 'Pertur', que murieron sin conocer el paradero de los restos de su hijo, y ha asegurado que la familia mantiene su compromiso con la preservación de su memoria.

La muestra recorre el contexto del tardofranquismo y la Transición, los últimos meses de vida de Pertur y las hipótesis sobre la autoría de su desaparición, que sigue sin esclarecerse cinco décadas después. A través de fotografías familiares, una carta manuscrita de ‘Pertur’, imágenes de profesionales de la prensa de la época y documentos de hemeroteca, la exposición combina el relato histórico con una perspectiva centrada en la memoria y los derechos humanos. Su objetivo es acercar el caso a la ciudadanía y promover una reflexión crítica sobre el uso de la violencia como instrumento de acción política.

El tramo final de la exposición pone el foco en el sufrimiento de la familia, especialmente de los padres, y en la falta de reconocimiento institucional de ‘Pertur’ como víctima. Gogora denuncia que los Moreno-Bergaretxe no han obtenido “ni verdad, ni justicia ni reparación” y que han sufrido un proceso de revictimización constante. La muestra recuerda también a otras personas que continúan desaparecidas en el contexto de la violencia de motivación política en Euskadi: José Humberto Fouz, Jorge Juan García, Fernando Quiroga y José Miguel Etxeberria Álvarez, ‘Naparra’. El último panel incorpora un código QR que permite escuchar los testimonios de Inés Moreno Bergareche, hermana de Eduardo; Andrés Müller-Thyssen Bergareche, su primo; y Lurdes Auzmendi.