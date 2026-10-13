"Pertur"en desagerpenari buruzko kale erakusketa bat inauguratu dute Donostian, egia eta justizia eskatzeko
Maria Jesus San Jose sailburuak erantzukizuna betetzeko eskatu dio Espainiako Estatuari, eta duela 50 urte desagertutako ETAko buruzagi politiko-militarrarekin gertatutakoa argitzeko beldurrik ez izateko eta laguntzeko eskatu die informazioa dutenei.
Donostiako Okendo plazan, astearte honetatik aurrera, "Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur. Biktimarik gabeko desagerpena" erakusketa egongo da ikusgai. Gogora Memoriaren Euskal Institutuaren eskutik antolatu dute erakusketa, eta Alberto Alonso erakundearen zuzendariak ez ezik, Maria Jesus San Jose Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak eta Jon Insausti hiriko alkateak parte hartu dute inaugurazio ekitaldian.
22 panelek osatutako erakusketa azaroaren 2ra arte egongo da ikusgai, Perturrek 76 urte beteko zituzkeen egunean.
"Trantsizio garaian desagertutakoen familiek bilaketa horretatik behin betiko libratu eta atseden hartzeko duten eskubidea aldarrikatu nahi dut gaur hemen", adierazi du San Josek ekitaldian.
Sailburuak Estatuari eskatu dio "bere erantzukizuna bete dezala" eta ahaleginak egin ditzala krimen horiek argitzeko. Desagerpenari buruzko daturen bat jakin dezaketenei ere zuzendu zaie: "Beldurra hautsi eta lagundu dezatela. Horrela bakarrik orbaindu ahal izango dugu, hainbat hamarkada geroago, bere absentziaren zauri sendaezina".
Inaugurazioan Lurdes Auzmendik, desagertu zenean Eduardo Moreno Bergaretxeren bikotekide zenak, bideo mezu baten bidez parte hartu du, baita haren senide eta gertukoek ere. Auzmendik Moreno-Bergaretxe familiaren aho bateko eskaera helarazi du, " gertatutakoari buruzko zantzurik edo xehetasunik txikiena" ezagutzen duen edonork informazio hori eman dezan, modu anonimoan bada ere. "Oso krudela da desagertutako pertsona batekin gertatutakoari buruz dakiguna ezkutatzeko gizatasunik eza", adierazi du. 'Pertur'en gurasok semearen gorpuzkiak non zeuden jakin gabe hil zirela gogorarazi du, eta familiak haren memoria gordetzeko konpromisoari eusten diola.
Erakusketak frankismo berantiarraren eta Trantsizioaren testuingurua, 'Pertur'ren bizitzaren azken hilabeteak eta bost hamarkada geroago oraindik argitu gabe dagoen haren desagerpenaren egiletzari buruzko hipotesiak aztertzen ditu. Familiako argazkien, 'Pertur'ek eskuz idatzitako gutunaren, garaiko prentsako profesionalen irudien eta hemerotekako dokumentuen bidez, kontakizun historikoa eta oroimena eta giza eskubideak ardatz dituen ikuspegia uztartzen ditu erakusketak, Jaurlaritzaren arabera
Erakusketaren azken zatiak familiaren sufrimenduan jartzen du arreta, batez ere gurasoenean, eta erakundeen biktima aitortzarik jaso ez izana. Gogorak salatzen du Moreno-Bergaretxeatarrek ez dutela "ez egiarik, ez justiziarik ez erreparaziorik" lortu, eta etengabeko birbiktimizazio prozesua jasan dutela. Erakusketak Euskadin motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan desagertuta jarraitzen duten beste pertsona batzuk ere gogorarazten ditu: Jose Humberto Fouz, Jorge Juan Garcia, Fernando Quiroga eta Jose Miguel Etxeberria Alvarez, 'Naparra'. Azken panelak QR kode bat du, Ines Moreno Bergareche Eduardoren arrebaren, Andres Müller-Thyssen Bergareche lehengusuaren eta Lurdes Auzmendiren testigantzak entzuteko aukera ematen duena.