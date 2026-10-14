La Fiscalía de Álava abre la vía para reparar a las víctimas del 3 de marzo

La Fiscalía Provincial de Álava ha presentado un escrito para promover un procedimiento de "jurisdicción voluntaria para declaración judicial de hechos pasados" respecto al 3 de marzo de 1976, cuando cinco obreros fueron asesinados en Vitoria-Gasteiz por disparos de la policía.

Es un mecanismo contemplado en la Ley de Memoria Democrática del 2022, que no es un proceso penal, para que se reconozca oficialmente lo que ocurrió históricamente y así optar a una justicia reparadora.

El 3 de marzo de 1976 miles de trabajadores en huelga celebraron una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís de la capital alavesa, que la Policía disolvió con el lanzamiento de gases lacrimógenos, botes de humo, pelotas de goma y disparos de armas de fuego, lo que provocó la muerte de cinco personas: Pedro Mari Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, además de más de un centenar de heridos.

Hoy, la Fiscalía de Álava, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha presentado un escrito promoviendo un procedimiento de jurisdicción voluntaria para declaración judicial de hechos pasados.

Por su trascendencia, las diligencias han sido asumidas por la fiscal jefa de Álava, Carmen Cotelo. En ellas se ha recabado una ingente información documental y se ha tomado declaración a una multitud de víctimas y familiares, con el fin de garantizar el derecho a una investigación exhaustiva.

La Fiscalía ha recordado que, a pesar de que formalmente se tramitaron dos procedimientos judiciales, "estos gravísimos hechos quedaron impunes al no haberse realizado la más mínima investigación".