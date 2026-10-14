Prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar a su expareja en Pamplona

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre de 29 años acusado de agredir sexualmente y amenazar con un cuchillo a su expareja en su domicilio del barrio pamplonés de San Juan.

Al detenido, que ha pasado este miércoles a disposición judicial tras ser arrestado por agentes de la Policía Municipal, se le atribuyen presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, amenazas y maltrato habitual, según han informado fuentes judiciales.

Los hechos ocurrieron el martes 13 de octubre, sobre las 11:20 horas, cuando el investigado acudió al domicilio de su expareja pese a que esta le había manifestado reiteradamente que no quería que se presentara allí.

El juez ha acordado la prisión al apreciar riesgo de fuga del hombre, dadas las penas que podrían corresponder a los delitos investigados, y considerar que tampoco puede descartarse el riesgo de reiteración delictiva.

El auto de prisión no es firme y puede recurrirse mediante recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en cinco días.