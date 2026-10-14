Gizon bat espetxeratuko dute Iruñean, bikotekide ohiari sexu-erasoa eta mehatxuak egitea egotzita
Gertakariak urriaren 13an, asteartean, izan ziren, 11:20 aldera, ikertua bikotekide ohiaren etxera joan zenean, nahiz eta hark behin eta berriz adierazi zion ez zuela nahi hara joaterik.
Iruñeko Instantzia Auzitegiko Emakumearen aurkako Indarkeriaren Ataleko 2. plazako titularrak fidantzarik gabeko behin-behineko espetxealdi komunikatua agindu du 29 urteko gizon batentzat, bikotekide ohiari Iruñeko San Juan auzoko bere etxean sexu-erasoa eta labanaz mehatxu egitea egotzita.
Udaltzainek atxilotu ostean asteazken honetan epailearen esku utzi duten atxilotuari sexu-eraso, hertsapen, mehatxu eta tratu txar delituak egotzi dizkiote, iturri judizialek jakitera eman dutenez.
Gertakariak urriaren 13an, asteartean, izan ziren, 11:20 aldera, ikertua bikotekide ohiaren etxera joan zenean, nahiz eta hark behin eta berriz adierazi zion ez zuela nahi hara joaterik.
Epaileak espetxeratzea erabaki du, gizonak ihes egiteko arriskua duela ikusi baitu, ikertutako delituei dagozkien zigorrak kontuan hartuta, eta delitua errepikatzeko arriskua ere baztertu ezin dela iritzita.
Espetxeratze-autoa ez da irmoa, eta erreforma-errekurtsoa aurkez daiteke hiru eguneko epean, edo apelazioa bost eguneko epean.