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Normalidad en la AP-8 en Errenteria tras las retenciones por la avería de un turismo
Un carril ha tenido que ser cortado y la intensa circulación de la mañana ha hecho que se acumulen vehículos en la zona.
Se han registrado retenciones en la AP-8 en Errenteria (Gipuzkoa) en sentido Bilbao por el corte de un carril tras la avería de un turismo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Las retenciones se han normalizado a lo largo de la mañana.
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