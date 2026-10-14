TRAFIKOA
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Trafikoa ohiko moduan dago AP-8an, Errenterian, auto baten matxurak eragindako ilaren ostean

Errei bat itxi behar izan dute, eta goizeko zirkulazio handiaren eraginez, ibilgailuak pilatu egin dira inguru horretan.

EITB

Azken eguneratzea

Auto-ilarak sortu dira gaur goizean AP-8an, Errenterian (Gipuzkoa), Bilborako noranzkoan, auto bat matxuratu eta errei bat itxi egin dutelako, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Goizean zehar, egoera normaldu egin da. 

Trafikoa A8 Autobidea Gizartea

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