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Dos heridos, uno de ellos grave, tras una salida de vía en Corella

El accidente se ha producido en el Camino Bardón sobre las 13:25 horas, tras salirse de la vía la motocicleta en la que viajaban. Un joven de 17 años ha sufrido una fractura de fémur, y otro joven de 18 años un traumatismo craneoencefálico de carácter grave.
Euskaraz irakurri: Bi zauritu, horietako bat larri, Corellan

EITB

Última actualización

Dos jóvenes de 17 y 18 años han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras salirse de la vía la motocicleta en la que viajaban en el Camino Bardón de Corella.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13:25 horas y ha movilizado al lugar diversos efectivos de emergencia y fuerzas de seguridad.

Tras ser ambos atendidos en el lugar por los servicios de emergencia, el joven de 17 años que ha sufrido una fractura de fémur ha sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela, donde ha quedado ingresado con pronóstico reservado.

Por otra parte, el otro joven de 18 años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con un traumatismo craneoencefálico de carácter grave.

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.

Corella Navarra Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

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