El PNV de Hondarribia ha condenado una pintada contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, aparecida en la localidad tras la muerte del ciudadano senegalés Babacar Welle.

Welle falleció el pasado lunes tras recibir un disparo de un policía local cuando, según la versión oficial, intentaba agredir con un cuchillo a una ertzaina.

El PNV ha señalado que "quien recurre al insulto y al desprecio pierde toda credibilidad". En un mensaje publicado en redes sociales, ha reconocido que Hondarribia "está viviendo días difíciles".

"Lo ocurrido ha provocado dolor y conmoción en nuestro pueblo", ha señalado la formación, que ha trasladado su solidaridad a quienes están viviendo la situación de cerca.

"Respeto, serenidad y convivencia"

El PNV ha defendido que un hecho "tan trágico" no puede romper el respeto y la convivencia. También ha advertido de que los mensajes de odio e intimidación pueden devolver a la sociedad a "tiempos pasados de tensión social".

"La división y la confrontación solo alimentan el odio, venga de donde venga", ha afirmado. Por ello, ha reclamado "respeto, serenidad y convivencia" en Hondarribia.

Apoyo del PP

El PP también ha condenado la pintada. La parlamentaria vasca Ainhoa Domaica ha trasladado al consejero de Seguridad su "apoyo y cercanía".

"En Euskadi estamos cansados de este clima de odio permanente con intimidaciones y amenazas constantes. En democracia no tienen cabida", ha señalado Domaica en la red social X.