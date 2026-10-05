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Comparecencia de Pedro Sánchez
Euskaraz irakurri: Pedro Sanchezen agerraldia
Comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales.
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