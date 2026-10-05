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Comparecencia de Pedro Sánchez

Euskaraz irakurri: Pedro Sanchezen agerraldia

Última actualización

Comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa para desvelar si ha decidido adelantar las elecciones generales.

Gobierno de España Pedro Sánchez Elecciones Generales Política

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