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Pedro Sanchezen agerraldia
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen agerraldia, Moncloa Jauregian, hauteskunde orokorrak aurreratzea erabaki duen ala ez argitzeko.
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