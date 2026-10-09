La Ertzaintza incauta 247 armas blancas en lo que va de 2026

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha cifrado en 247 las armas blancas incautadas por la Ertzaintza en lo que va de año en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y ha asegurado que, aunque en términos generales los delitos con éstas han bajado, ha aumentado el "nivel de violencia" en algunos de ellos. Zupiria ha ofrecido estos datos en el Parlamento Vasco, en su respuesta a una pregunta de la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica, quien le ha reclamado la revisión del Plan de Acción para la Prevención del Uso de Armas Blancas en Euskadi, al considerar que no funciona.

El consejero ha explicado que, en lo que va de año, la Ertzaintza ha llevado a cabo 183 actuaciones contra armas blancas, en las que ha decomisado 247. En cuanto a los delitos cometidos con ellas, ha explicado que se emplearon este tipo de armas en tres de los cinco homicidios consumados, en 33 casos de malos tratos en el ámbito familiar y en 135 robos con violencia o intimidación. También se han producido 146 casos de lesiones por este tipo de instrumento, la mayor parte en peleas.

Desde que el plan se inició en 2023, la Ertzaintza y las policías locales han retirado un total de 9.300 elementos cortantes. El 16 % se ocuparon en operativos de prevención, según ha precisado Zupiria.

El consejero ha señalado que aunque en términos generales los delitos han descendido, ha aumentado "el nivel de violencia en alguno" de ellos. En este sentido, ha subrayado que este plan "es necesario y será revisado las veces que sean necesarias si los profesionales de la Ertzaintza así lo estiman".