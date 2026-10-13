El Gobierno Vasco informará individualmente a las víctimas de ETA sobre los permisos a presos

El Gobierno Vasco ha decidido informar individualmente a las víctimas de ETA sobre los permisos penitenciarios que obtengan los presos que cumplen condena en la Comunidad Autónoma Vasca, en lugar de hacérselo saber a las asociaciones de víctimas del terrorismo para que trasladen el caso a sus asociados.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha informado en una nota del cambio de criterio, que responde a la “falta de transmisión a las víctimas en algún caso” y a la “filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes” en otros.

A partir de ahora, el derecho de las víctimas a ser informadas se realizará individual y directamente por parte del departamento. El Ejecutivo ha aclarado que el cambio no supone alterar los derechos de las víctimas, que antes recibían esta información sobre “resoluciones que les afectaban emocionalmente” por parte de las asociaciones,

La Dirección de Atención a Víctimas, dependiente del Gobierno Vasco, previa solicitud de la víctima a través de canales oficiales, les atenderá “de forma personalizada, resolverá sus dudas, y les facilitará la información que legalmente les corresponda recibir, siempre con las debidas garantías de confidencialidad y protección de sus datos”.