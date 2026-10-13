El PNV propone a Eider Mendoza para repetir como diputada general de Gipuzkoa

El Gipuzko Buru Batzar (GBB) del PNV ha propuesto a Eider Mendoza para ser candidata a diputada general de Gipuzkoa y optar así a continuar al frente de la Diputación Foral. La dirección territorial del partido destaca su experiencia política e institucional, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, y su trayectoria al frente del Gobierno foral desde 2023.

La propuesta deberá ser sometida a la elección de la afiliación del PNV en Gipuzkoa. El GBB considera que Mendoza reúne la experiencia necesaria para seguir desarrollando el proyecto político de la formación en el territorio, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, la justicia social y la soberanía política.

Asimismo, la dirección territorial del PNV ha presentado a Joseba Andoni Agirretxea como candidato a la Presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa.