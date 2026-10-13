El PNV propone a Eider Mendoza para repetir como diputada general de Gipuzkoa
El Gipuzko Buru Batzar (GBB) del PNV ha propuesto a Eider Mendoza para ser candidata a diputada general de Gipuzkoa y optar así a continuar al frente de la Diputación Foral. La dirección territorial del partido destaca su experiencia política e institucional, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, y su trayectoria al frente del Gobierno foral desde 2023.
La propuesta deberá ser sometida a la elección de la afiliación del PNV en Gipuzkoa. El GBB considera que Mendoza reúne la experiencia necesaria para seguir desarrollando el proyecto político de la formación en el territorio, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, la justicia social y la soberanía política.
Asimismo, la dirección territorial del PNV ha presentado a Joseba Andoni Agirretxea como candidato a la Presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa.
De parlamentaria a diputada general
Eider Mendoza nació en Azpeitia en 1974 y se trasladó a Hondarribia cuando tenía cuatro años. Estudió Empresariales en Burdeos, Francia, y se especializó en Comercio Internacional. Tras trabajar en una empresa de logística y transporte en Irun, accedió al Parlamento Vasco en 2001, con 27 años.
Durante una década, hasta 2011, fue parlamentaria vasca y ejerció como coordinadora y portavoz de políticas sociales del grupo del PNV. Posteriormente, entre 2011 y 2015, fue juntera en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde trabajó en la oposición como coordinadora del grupo jeltzale.
En 2015, tras la victoria electoral del PNV, fue elegida presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, cargo que ocupó hasta 2019. Ese año se incorporó al Gobierno foral de Markel Olano como portavoz y diputada de Gobernanza.
En 2023 fue nombrada diputada general de Gipuzkoa. Durante su mandato ha encabezado la gestión del Gobierno foral en materia económica y social. Según la trayectoria recogida por el partido, bajo su liderazgo se han aprobado presupuestos, una reforma fiscal y distintas iniciativas sectoriales mediante acuerdos políticos.
Agirretxea, candidato a presidir las Juntas Generales
El GBB también ha presentado a Joseba Andoni Agirretxea Urresti para optar a la Presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Nacido en Ondarroa en 1966 y residente en Donostia desde su juventud, está afiliado al PNV desde 1983 y pertenece a la organización municipal de Antigua.
Agirretxea estudió Filología Vasca en la Universidad de Deusto y cuenta con una larga trayectoria en el Congreso de los Diputados. Fue diputado entre 2008 y 2011 y regresó a la Cámara en 2013, donde ha continuado hasta la actualidad.
A lo largo de su trayectoria parlamentaria ha presidido la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y ha ejercido como portavoz en materias relacionadas con la Cultura, la Educación y la Igualdad. Su candidatura se enmarca en la propuesta del PNV para la representación institucional del territorio.