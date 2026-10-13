EAJk Eider Mendoza proposatu du Gipuzkoako ahaldun nagusi izateko
Gipuzko Buru Batzarrak Joseba Agirretxea ere aurkeztu du Gipuzkoako Batzar Nagusietako Lehendakaritzarako hautagai bezala. Bi hautagaitzak alderdiaren lurraldeko afiliazioa hautatzearen menpe egongo dira.
EAJko Gipuzko Buru Batzarrak (GBB) Eider Mendoza proposatu du Gipuzkoako ahaldun nagusigai izateko eta, horrela, Foru Aldundiaren buru izaten jarraitzeko. Alderdiaren lurralde zuzendaritzak bere esperientzia politiko eta instituzionala azpimarratu du, bai legegintzan, bai gobernuan, eta baita 2023tik Foru Gobernuan izan duen ibilbidea ere.
Proposamena EAJren Gipuzkoako afiliazioaren esku utziko da orain. GBBk uste du Mendozak biltzen duela lurraldean formazioaren proiektu politikoa garatzen jarraitzeko beharrezkoa den esperientzia garapen ekonomikoa, justizia soziala eta subiranotasun politikoa bultzatzeko helburuarekin.
Halaber, EAJren Lurralde Zuzendaritzak Joseba Andoni Agirretxea aurkeztu du Gipuzkoako Batzar Nagusietako Lehendakaritzarako hautagai gisa.
Parlamentari izatetik diputatu nagusi izatera
Eider Mendoza Azpeitian jaio zen 1974an, eta lau urte zituela Hondarribira joan zen bizitzera. Enpresa ikasketak egin zituen Bordelen, Frantzian, eta nazioarteko merkataritzan espezializatu zen. Irunen logistika eta garraio enpresa batean lan egin ondoren, 2001ean Eusko Legebiltzarrean sartu zen 27 urterekin.
Hamarkada batez, 2011ra arte, legebiltzarkidea izan zen eta EAJko gizarte politiken koordinatzaile eta bozeramaile izan zen. Ondoren, 2011 eta 2015 artean, Gipuzkoako Batzar Nagusietako batzarkide izan zen, eta oposizioan lan egin zuen talde jeltzalearen koordinatzaile gisa.
2015ean, EAJk hauteskundeak irabazi ondoren, Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidente hautatu zuten, eta 2019ra arte egon zen karguan. Urte horretan, Markel Olanoren foru gobernuan sartu zen, bozeramaile eta Gobernantza diputatu gisa.
2023an Gipuzkoako diputatu nagusi izendatu zuten. Alderdiaren arabera, bere gidaritzapean akordio politikoen bidez onartu dira aurrekontuak, erreforma fiskala eta hainbat ekimen sektorial.
Agirretxea, Batzar Nagusietako presidente izateko hautagaia
GBBk Joseba Andoni Agirretxea Urresti ere aurkeztu du Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidente izateko. Ondarroan jaio zen 1966an, Donostian bizi da gaztetatik, 1983tik dago EAJn afiliatuta eta Antiguako udal erakundeko kide da.
Agirretxeak Euskal Filologia ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, eta ibilbide luzea egin du Diputatuen Kongresuan. 2008 eta 2011 artean diputatu izan zen, eta 2013an itzuli zen Ganberara.
Legebiltzarreko ibilbidean zehar, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Batzordeko buru izan da, eta Kultura, Hezkuntza eta Berdintasunarekin lotutako gaietan bozeramaile gisa jardun du.