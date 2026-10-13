Maider Etxebarria repetirá como candidata a alcaldesa de Vitoria-Gasteiz por el PSE-EE

La actual alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, la socialista Maider Etxebarria, se presentará como candidata a la reelección por el PSE-EE en los comicios municipales del 23 de mayo de 2027.

Según ha informado este martes el PSE-EE, Etxebarria comparecerá este miércoles ante los medios de comunicación para anunciar su candidatura a la Alcaldía.

Maider Etxebarria fue elegida el 17 de junio de 2023 y se convirtió en la primera mujer en ser alcaldesa de la capital alavesa.

EH Bildu fue el partido más votado en los comicios municipales de ese año y consiguió 7 de los 27 concejales, seguido del PSE-EE, con 6 ediles, los mismos que logró el PNV y el PP, mientras que los otros 2 fueron para Elkarrekin.

Sin embargo, Etxebarria fue designada alcaldesa del gobierno de coalición PSE-PNV con los votos de ambos socios y los del PP, que la apoyó para evitar que fuera elegida la candidata de EH Bildu, Rocío Vitero.