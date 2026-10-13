Maider Etxebarria PSE-EEren Gasteizko alkategai izango da berriro
Sozialista 2023ko ekainaren 17an aukeratu zuten, eta Arabako hiriburuko lehen emakumezko alkatea da.
Maider Etxebarria Gasteizko egungo alkate sozialista PSE-EEren hautagaia izango da 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundeetan.
PSE-EEk, gaur, asteartez, jakitera eman duenaren arabera, Etxebarriak agerraldia egingo du asteazkenean Alkatetzarako hautagai izango dela iragartzeko.
Maider Etxebarria 2023ko ekainaren 17an aukeratu zuten, eta Arabako hiriburuko lehen emakumezko alkatea da.
EH Bildu izan zen alderdi bozkatuena urte horretako udal hauteskundeetan, eta 27 zinegotzietatik 7 lortu zituen; PSE-EEk, berriz, 6 zinegotzi lortu zituen, EAJk eta PPk adina. Gainerako biak Elkarrekin alderdiak lortu zituen.
Hala ere, Etxebarria PSE-EAJ koalizio-gobernuko alkate izendatu zuten, bi kideen eta PPren botoekin, Rocio Vitero EH Bilduren hautagaia alkate izan ez zedin.