Asiron rechaza los altercados y los atribuye a "provocación y fascismo"
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha denostado los disturbios de este jueves en la capital navarra, aunque ha dicho tener "muy claro" que hubo "provocación y fascismo" como detonante de los mismos, en el contexto de un acto de Vito Quiles, quien a su juicio "eligió Pamplona porque es una cuidad profundamente antifascista".
En una rueda de prensa celebrada este viernes en la capital navarra, Asiron ha sido preguntado por estos incidentes, y ha respondido que "como alcalde de Pamplona en modo alguno puedo avalar", más aún cuando se registraron personas heridas y daños en el mobiliario urbano. Tres personas han sido detenidas en relación con esos hechos.
Dicho esto, ha sido contundente en asegurar que tiene "muy claro de dónde vino la provocación, porque esto no va de una persona que viene a Pamplona a comunicar sus ideas o su postura en relación a diversos temas. Esto va de provocación y va de fascismo. Y el fascismo no es una idea, sino que es precisamente la negación de las ideas", ha subrayado.
Además, ha apuntado que Quiles no eligió "porque sí" la capital navarra. "Se elige Pamplona precisamente porque es una ciudad profundamente antifascista".
En todo caso, Asiron se ha mostrado partidario de "hacer frente a este tipo de manifestaciones y de discursos de odio", al igual que ayer hicieron quienes se concentraron en la Plaza del Castillo contra Quiles. "Ese es, desde luego, mi modelo y por eso estuve allí en la Plaza del Castillo", ha zanjado.
PSN condena los incidentes en Pamplona
El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Pamplona ha condenado los incidentes registrados este jueves en la ciudad y ha expresado su "preocupación por la escalada de tensión, los discursos de odio y las actuaciones violentas que deterioran la convivencia y perjudican al conjunto de la ciudadanía".
“Pamplona no se merece volver a ver contenedores ardiendo y piedras volando por las calles de sus barrios" sostiene en un comunicado su portavoz, Marina Curiel, quien subraya que rechazan "frontalmente el discurso de odio y la estrategia de la provocación que representa Vito Quiles, pero ninguna provocación justifica la violencia".
En este sentido asevera: "Quien responde con violencia le hace el juego a quien vive precisamente de buscarla”.
Los socialistas trasladan su “apoyo y reconocimiento a los agentes de Policía Municipal, Policía Foral y Policía Nacional que trabajaron durante la jornada, así como a los vecinos, vecinas y comercios de la zona afectados por los altercados”.
Ibarrola condena los "disturbios de kale borroka"
La presidenta de UPN y portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha expresado su "rotunda condena" por los "disturbios de kale borroka" que se produjeron este jueves, en el marco de una protesta en contra de la visita de Vito Quiles. "Nada, absolutamente nada, justifica la violencia", ha manifestado.
En un vídeo publicado en su perfil en la red social X, Ibarrola ha considerado "lamentable" las declaraciones del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, a quien ha acusado de ser "incapaz de condenar la violencia extrema" de la "izquierda radical abertzale".
Para la regionalista, es "evidente cuál es la convivencia de EH Bildu, la vimos ayer, quemando contenedores, tirando piedras, haciendo que la gente no pueda salir de sus casas y que tengan que cerrar comercios", ha destacado.
Y ha criticado que el PSN "los necesita para seguir manteniéndolos en el poder".