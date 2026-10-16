Asiron rechaza los altercados y los atribuye a "provocación y fascismo"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha denostado los disturbios de este jueves en la capital navarra, aunque ha dicho tener "muy claro" que hubo "provocación y fascismo" como detonante de los mismos, en el contexto de un acto de Vito Quiles, quien a su juicio "eligió Pamplona porque es una cuidad profundamente antifascista".

En una rueda de prensa celebrada este viernes en la capital navarra, Asiron ha sido preguntado por estos incidentes, y ha respondido que "como alcalde de Pamplona en modo alguno puedo avalar", más aún cuando se registraron personas heridas y daños en el mobiliario urbano. Tres personas han sido detenidas en relación con esos hechos.

Dicho esto, ha sido contundente en asegurar que tiene "muy claro de dónde vino la provocación, porque esto no va de una persona que viene a Pamplona a comunicar sus ideas o su postura en relación a diversos temas. Esto va de provocación y va de fascismo. Y el fascismo no es una idea, sino que es precisamente la negación de las ideas", ha subrayado.

Además, ha apuntado que Quiles no eligió "porque sí" la capital navarra. "Se elige Pamplona precisamente porque es una ciudad profundamente antifascista".

En todo caso, Asiron se ha mostrado partidario de "hacer frente a este tipo de manifestaciones y de discursos de odio", al igual que ayer hicieron quienes se concentraron en la Plaza del Castillo contra Quiles. "Ese es, desde luego, mi modelo y por eso estuve allí en la Plaza del Castillo", ha zanjado.