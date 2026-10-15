La Policía Nacional ha cargado este jueves contra un grupo de manifestantes que protestaban por un acto convocado por el activista ultra Vito Quiles en la plaza Yamaguchi de Pamplona. Los disturbios se han extendido a las calles aledañas a la plaza y han terminado con al menos una persona detenida.

La Policía Nacional, junto con la Policía Foral, ha blindado la plaza Yamaguchi, pero la convocatoria ha derivado en momentos de tensión entre partidarios del agitador de ultraderecha y un grupo de personas que se han movilizado en rechazo a su visita a la capital navarra.

Las decenas de seguidores de Vito Quiles han acudido portando pancartas en las que se leía 'Fascista el que te silencia' y 'Libertad de expresión', así como banderas de España o de la cruz de Borgoña.

Frente a ellos un grupo de manifestantes se ha concentrado con una pancarta con el mensaje 'Faxista. Alde hemendik'. La tensión ha ido en aumento, hasta que personas de ambas concentraciones se han encarado.

Finalmente agentes de intervención de la Policía Nacional han cargado y lanzado gases lacrimógenos contra el grupo que protestaba por el acto de Vito Quiles, entre gritos de "viva" y "gracias" de sus seguidores.

Los manifestantes han respondido lanzando piedras y botellas y han volcado contenedores, cortando el tráfico. Tras los incidentes, una persona ha sido detenida.