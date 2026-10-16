La izquierda alternativa llega al último día para registrar coaliciones electorales a las elecciones generales, con negociaciones 'in extremis' para forjar alianzas y con riesgo de fragmentación electoral entre Frente Amplio y Podemos en la circunscripción de Madrid.

La comunidad autónoma sigue siendo el principal foco de tensión, y las perspectivas de acuerdo, además, son escasas. En cualquier caso, se han producido algunos avances, y se han logrado acuerdos en varias comunidades.

En Canarias Nueva Canarias y Sumar han llegado a un acuerdo para concurrir juntos en el archipiélago bajo la marca Unidad del Pueblo Canario.

En Baleares Ara Més ha llegado a un acuerdo de confluencia electoral con Sumar e IU sin que de momento esté Podemos dentro.

En Aragón, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde Aragón y Recortes 0 han anunciado un acuerdo de coalición para concurrir juntos bajo el nombre de Frente Amplio Aragón.

En cuanto a Comunidad Valenciana, no habido acuerdo entre Esquerra Unida y Compromís.

Finalización del plazo

Los partidos políticos tienen hasta las doce de la noche de este viernes para formalizar las coaliciones electorales que hayan podido cerrar con vistas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Estas alianzas deben comunicarse a las juntas electorales correspondientes, bien ante las provinciales, si su ámbito se limita a una circunscripción, o ante la Junta Electoral Central (JEC), cuando se extiendan a más de una provincia. En esa comunicación deben constar la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección o coordinación.

Según explica el Ministerio del Interior, no existe un registro público de coaliciones electorales y estas no tienen que inscribirse en el Registro de Partidos Políticos ni registrarse como asociaciones. Además, únicamente pueden estar integradas por partidos políticos y federaciones de partidos, por lo que las agrupaciones de electores no pueden aliarse.

La legislación electoral establece, además, que los partidos que integran una coalición no pueden presentar candidaturas propias en las circunscripciones en las que concurra esa alianza.

Presentación de candidaturas

Tras la formalización de las coaliciones, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales tendrán que presentar entre el 21 y el 26 de octubre sus candidaturas al Congreso y al Senado ante las juntas electorales provinciales.

Estas listas serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque todavía no serán las definitivas, puesto que posteriormente se abre un plazo de subsanación de irregularidades y para resolver las posibles impugnaciones.

No será hasta el 3 de noviembre cuando el BOE publique las candidaturas proclamadas por las juntas electorales provinciales, tras su correspondiente revisión y, en su caso, corrección.

La campaña electoral arrancará oficialmente a las cero horas del viernes 13.