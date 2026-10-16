La portavoz del PSOE Montse Mínguez da "un paso atrás" tras conocerse que su pareja es propietaria de decenas de viviendas
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que había sido elegida candidata al Congreso por Lleida, ha anunciado este viernes que ha decidido dar "un paso atrás", tras la polémica suscitada por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja (es propietario de decenas de viviendas).
Fuentes el PSOE han informado de que renuncia a la portavocía, a su puesto en la Ejecutiva del partido y también a su candidatura para las elecciones del 29N.
En un mensaje colgado en su cuenta en X, señala que toma esa decisión "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios", convencida de que es lo mejor para el "proyecto colectivo" al que ha dedicado sus esfuerzos y sus mejores energías.
Tras publicarse las informaciones sobre los negocios de su pareja, Mínguez recibió el apoyo del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien ayer mismo contestó con un "por supuesto" en Bruselas cuando se le preguntó si mantenía el respaldo a la portavoz.
Pedro Sánchez: "Le pedí que no dimitiera"
Tras conocerse la dimisión de Mínguez, Pedro Sánchez ha relatado que pidió a la portavoz del PSOE que no dimitiera de sus cargos pero le consta, ha dicho, que estaba "rota" y que lo estaba pasando "muy mal" en relación a la polémica por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja.
"Desde el punto de vista personal, la política algunas veces maltrata a buenas personas y este caso es uno de ellos", ha dicho.