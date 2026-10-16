La portavoz del PSOE Montse Mínguez da "un paso atrás" tras conocerse que su pareja es propietaria de decenas de viviendas

Tras conocerse la dimisión de Mínguez, Pedro Sánchez ha relatado que pidió a la portavoz del PSOE que no dimitiera de sus cargos pero le consta, ha dicho, que estaba "rota" y que lo estaba pasando "muy mal" en relación a la polémica por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja.

"Desde el punto de vista personal, la política algunas veces maltrata a buenas personas y este caso es uno de ellos", ha dicho.