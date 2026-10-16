Montse Minguez PSOEko bozeramaileak "atzerapausoa" eman du, bikotekidea dozenaka etxebizitzaren jabea dela jakin ostean
Minguez Kongresurako Lleidako hautagai izendatu zuten, baina bere bikotekidearen ustezko higiezinen negozioak ezagutu ostean, hautagaitzari eta diputatu izateari uko egitea erabaki du.
Montse Minguez PSOEko bozeramaileak iragarri du "atzerapausoa" ematea erabaki duela, bikotekidearen ustezko higiezinen negozioek sortutako polemikaren ostean (dozenaka etxebizitzaren jabea da).
PSOEko iturriek jakitera eman dutenez, Minguezek erabaki du uko egitea bozeramaile izateari, alderdiko Exekutiban duen postuari eta azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagaitzari.
X-n jarritako mezu batean adierazi duenez, "kontzientzia lasai, burua gora eta nire printzipioekiko fideltasun osoarekin" hartu du erabaki hori, PSOEren egitasmorako "onena" dela sinetsita.
Bere bikotekidearen negozioei buruzko informazioak argitaratu ondoren, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen babesa jaso zuen. Atzo, "noski" batekin erantzun zuen Sanchezek Bruselan bozeramaileari babesa mantentzen ote zion galdetu ziotenean.