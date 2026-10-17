El PNV ratifica por unanimidad a Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran como candidatos al Congreso

El Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV ha aprobado este sábado por unanimidad las candidaturas para el Congreso y el Senado de las elecciones generales del 29N. Así, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, volverá a encabezar la lista al Congreso por Gipuzkoa, mientras la diputada Idoia Sagastizabal hará lo propio en Bizkaia y el exalcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, liderará la de Álava.

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y los candidatos han comparecido en la sede del PNV, Sabin Etxea, tras la Asamblea Nacional Extraordinaria reunida hoy.

Durante la presentación de las candidaturas, Esteban ha destacado que quienes lideran las candidaturas "son las mejores mujeres, los mejores hombres, las mejores personas" que el partido puede "enviar a Madrid para cuidar de Euskadi, para cuidar del porvenir de toda la ciudadanía vasca". "Porque hay mucho en juego hoy en Madrid", ha apuntado. Además, ha reivindicado que los jeltzales han demostrado ser "muy eficaces" ya que han conseguido cumplir "más del 75 % del acuerdo de investidura", algo que en política "no es poco".

Frente a aquellos que hablan de "parar a la ultraderecha", el dirigente jeltzale ha subrayado que que "el único partido" que hay hecho que Vox no gobierne ha sido el PNV con sus votos. "Creo que hay que recordarlo", ha insistido.

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