¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
La senadora y concejal de UPN en Pamplona, María Caballero, candidata a la Alcaldía de Pamplona
La hasta ahora 'número tres' de la lista regionalista encabezará la plancha de UPN en las elecciones municipales de mayo de 2027.
María Caballero, actual senadora y concejal de UPN en Pamplona, encabezará la lista de los regionalistas a la Alcaldía de Pamplona, según ha podido confirmar EITB.
Caballero fue tercera en la lista encabezada por Cristina Ibarrola en las pasadas elecciones y fue nombrada senadora en julio de 2023.
Pamplonesa de 63 años, es hija Tomás Caballero, asesinado por ETA en 1998.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
La portavoz del PSOE Montse Mínguez da "un paso atrás" tras conocerse que su pareja es propietaria de decenas de viviendas
EN DIRECTO
Hace min.
El PSOE y el Frente Amplio acuerdan presentarse al Senado en una lista única
EN DIRECTO
Hace min.
Frente Amplio y Podemos consuman su choque y no llegan a un acuerdo global
EN DIRECTO
Hace min.
La izquierda alternativa apura hasta el último minuto para cerrar pactos, con avances desiguales por territorios
EN DIRECTO
Hace min.
Marruecos conocía que se preparaba la entrada masiva de migrantes a Ceuta, según el CNI
EN DIRECTO
Hace min.
Irene Montero gana las primarias abiertas de Podemos para ser candidata
EN DIRECTO
Hace min.
Asiron rechaza los altercados y los atribuye a "provocación y fascismo"
EN DIRECTO
Hace min.
EH Bildu propone a Oskar Matute, Mikel Otero, Oihana Etxebarrieta y Eneka Maiz para encabezar las listas al Congreso
EN DIRECTO
Hace min.
Lander Martínez se muestra confiado en un acuerdo ‘in extremis’ entre las izquierdas
Cargar más