ELECCIONES MUNICIPALES 2027
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La senadora y concejal de UPN en Pamplona, María Caballero, candidata a la Alcaldía de Pamplona

La hasta ahora 'número tres' de la lista regionalista encabezará la plancha de UPN en las elecciones municipales de mayo de 2027.
(Foto de ARCHIVO) Nota Prensa María Caballero Sobre Corrupción Psoe REMITIDA / HANDOUT por SENADO DE ESPAÑA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/6/2026
Caballero, en una intervención en el Senado. Foto de archivo: Europa Press

EITB

Última actualización

María Caballero, actual senadora y concejal de UPN en Pamplona, encabezará la lista de los regionalistas a la Alcaldía de Pamplona, según ha podido confirmar EITB. 

Caballero fue tercera en la lista encabezada por Cristina Ibarrola en las pasadas elecciones y fue nombrada senadora en julio de 2023. 

Pamplonesa de 63 años, es hija Tomás Caballero, asesinado por ETA en 1998. 

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