La senadora y concejal de UPN en Pamplona, María Caballero, candidata a la Alcaldía de Pamplona

María Caballero, actual senadora y concejal de UPN en Pamplona, encabezará la lista de los regionalistas a la Alcaldía de Pamplona, según ha podido confirmar EITB.

Caballero fue tercera en la lista encabezada por Cristina Ibarrola en las pasadas elecciones y fue nombrada senadora en julio de 2023.

Pamplonesa de 63 años, es hija Tomás Caballero, asesinado por ETA en 1998.