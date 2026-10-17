2027KO UDAL HAUTESKUNDEAK

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Maria Caballero izango da UPNren Iruñeko alkategaia

Caballero alderdi erregionalistaren senatari eta Iruñeko zinegotzia da gaur egun. 2023ko udal hauteskundeetan, hirugarren joan zen Cristina Ibarrola buru zuen zerrendan. 

(Foto de ARCHIVO) Nota Prensa María Caballero Sobre Corrupción Psoe REMITIDA / HANDOUT por SENADO DE ESPAÑA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/6/2026

Caballero, Senatuan. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Maria Caballero UPNren senatari eta Iruñeko zinegotzia izango da erregionalisten zerrendaburu Iruñeko udal hauteskundeetan, EITBk baieztatu duenez. 

Caballero hirugarren izan zen Cristina Ibarrola buru zuen zerrendan, eta 2023ko uztailean senatari izendatu zuten. 

63 urteko iruindarra ETAk 1998an hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotziaren alaba da.

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