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Maria Caballero izango da UPNren Iruñeko alkategaia
Caballero alderdi erregionalistaren senatari eta Iruñeko zinegotzia da gaur egun. 2023ko udal hauteskundeetan, hirugarren joan zen Cristina Ibarrola buru zuen zerrendan.
Maria Caballero UPNren senatari eta Iruñeko zinegotzia izango da erregionalisten zerrendaburu Iruñeko udal hauteskundeetan, EITBk baieztatu duenez.
Caballero hirugarren izan zen Cristina Ibarrola buru zuen zerrendan, eta 2023ko uztailean senatari izendatu zuten.
63 urteko iruindarra ETAk 1998an hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotziaren alaba da.
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