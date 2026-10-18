El lehendakari llama a "aprender de nuestra historia" en el aniversario del anuncio de fin de ETA

El lehendakari, Imanol Pradales, confía, en el 15º aniversario del fin de la actividad armada de ETA, en que se podrá "legar a las próximas generaciones un futuro en paz y convivencia", pero advierte de que es preciso "aprender de nuestra historia" y "fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días". Para ello, Pradales ha recordado "el historial de terror de ETA se sostuvo a lo largo de medio siglo" y ha lamentado quienes lo "justificaron, alentaron y jalearon".



En una carta publicada en los diarios del Grupo Vocento, coincidiendo con el cese de actividades armadas de ETA hace 15 años, el 20 de octubre de 2011, el lehendakari se ha acordado de las "miles de personas" a las que a organización armada "mató, secuestró, coaccionó y amenazó durante muchos años". "Personas como usted y como yo", añade.

Pradales subraya que ETA nació "en contra de un Gobierno legítimo en el exilio y en contra de la mayoría de la sociedad vasca" y también fue "la voluntad mayoritaria de ésta, precisamente, la que hizo que abandonara las armas de manera definitiva en 2011", sin conseguir "ni uno solo de sus objetivos" y dejando "una larga estela de dolor, sufrimiento y muerte".

"Deuda moral"

Asimismo, ha denunciado "el historial de terror" sostenido durante medio siglo y ha lamentado que hubo personas que "justificaron, alentaron y jalearon sus atentados", y quienes tienen aún "una deuda moral con este pueblo que no ha prescrito". Se trata, en palabras del lehendakari, de "personas normales, vecinas y vecinos que consideraron que el camino de las armas era el adecuado para lograr objetivos políticos. Que era correcto señalar, dar información, o aplaudir públicamente un camino de extrema violencia. Los dirigentes políticos de la izquierda abertzale se permitían amenazar con un 'recrudecimiento del conflicto' o alertaban de las 'consecuencias para todos', bajo la estrategia de la 'socialización del sufrimiento'", rememora.



Ante el dolor de las víctimas, Pradales considera "intolerable que hoy se siga reivindicando la 'lucha armada', se idealice a los miembros de ETA o se exhiban sus fotografías en espacios públicos". Además, ve "incomprensible" que la izquierda abertzale "eluda apoyar declaraciones institucionales unánimes de respaldo a servidores públicos que son amenazados" y considera "inaceptable que decidan abstenerse ante propuestas de recuerdo y homenaje a las víctimas".



"Una sociedad democrática no puede construirse sobre el olvido", insiste Imanol Pradales, que plantea si, "como sociedad y, también como ciudadanos, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para transmitir lo que pasó y contribuir a que no vuelva a ocurrir". Así, emplaza a la ciudadanía a "extraer enseñanzas de nuestra historia. Nos corresponde fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días".

Pradales reivindica el primer Gobierno vasco del lehendakari Agirre y "toda su generación", y también la actitud mostrada por la mayoría de la sociedad vasca en su "apuesta por la paz y la libertad".

Para finalizar, el lehendakari se ha mostrado "convencido" de que las próximas generaciones obtendrán como legado "un futuro en paz y convivencia", algo que "durante demasiado tiempo parecía imposible".

