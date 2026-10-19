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La Fiscalía de EE. UU. emite una orden de detención contra el expresidente de Cuba Raúl Castro

Le acusa de ordenar el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.
AME8302. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/05/2026.- Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Estados Unidos imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales. EFE/ Ernesto Mastrascusa/ ARCHIVO
Raúl Castro, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Raul Castro Kubako presidente ohia atxilotzeko agindua eman du AEBko Fiskaltzak

Agencias | EITB

Última actualización

Las autoridades de Estados Unidos han emitido este lunes una orden de detención contra el expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate. Este incidente se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

"Nuestra oficina ha conseguido una orden de detención estatal contra el dictador comunista Raúl Castro, acusándole de conspiración para cometer asesinato en primer grado", ha anunciado el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

El fiscal ha dicho que Castro, imputado por el mismo asunto el pasado mayo, "ordenó el asesinato premeditado y sancionado por el Estado de cuatro ciudadanos de Florida a sangre fría". "Florida nunca dejará de exigir que se rindan cuentas por la muerte de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr", ha agregado.

Cuba Actualidad

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