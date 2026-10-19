AEB-KUBA

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Raul Castro Kubako presidente ohia atxilotzeko agindua eman du AEBko Fiskaltzak

1996an Kubako erbesteratuen Hermanos al Rescate erakundeko bi hegazkin zibil nazioarteko uretan eraisteko agindua ematea leporatzen dio.

AME8302. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/05/2026.- Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Estados Unidos imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales. EFE/ Ernesto Mastrascusa/ ARCHIVO

Raul Castro, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Estatu Batuetako agintariek Raul Castro Kubako presidente ohia atxilotzeko agindua eman dute astelehen honetan, 1996an Hermanos al Rescate Kubako erbesteratuen erakundeko bi hegazkin zibil nazioarteko uretan eraisteagatik. Gertakari horren ondorioz, hiru estatubatuar eta AEBn bizi zen beste bat hil ziren.

"Gure bulegoak Raul Castro diktadore komunista atxilotzeko agindua lortu du, lehen graduko hilketa egiteko konspirazioa egotzita", iragarri du James Uthmeier Floridako fiskal nagusiak.

Fiskalak esan duenez, Castrok, maiatzetik gai beragatik AEBn inputatuta dagoenak, "odol hotzean Floridako lau herritar hiltzea agindu zuen". "Floridak ez dio inoiz kontuak emateko exijitzeari utziko Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña eta Armando Alejandre Jr-en heriotzagatik", gaineratu du.

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