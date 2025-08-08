El Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz denuncia dos agresiones sexuales "de alta intensidad" durante la noche del jueves

El Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz ha denunciado dos agresiones sexuales "de alta intensidad" que han tenido lugar en las últimas horas en el contexto de las Fiestas de La Blanca. Según han asegurado, los hechos ocurrieron durante la noche del jueves, justo antes de que comenzase el concierto de Fermin Muguruza en el recinto de txosnas.

Para denunciar lo sucedido, han llamado a la ciudadanía a una concentración de repulsa este sábado a las 20:00 horas en la plaza de la Virgen Blanca. Además de aludir a las últimas agresiones, se pretende poner el foco sobre los agresores. Desde el Movimiento Feminista de la capital alavesa han recordado que las más recientes agresiones "no han sido las únicas" en el marco de las fiestas.

Hasta el momento hay tres personas detenidas por delitos relacionados con la libertad sexual. Un hombre de 21 años ha sido detenido por acosar reiteradamente a varias mujeres, mientras que otro de 43 lo está por acosar a una joven y amenazarla de gravedad. Este último también propinó un puñetazo a un agente, al ser reducido. Además, un hombre de 47 años ha sido también detenido por exhibir sus genitales delante de varios menores en la Plazuela de Aldabe.