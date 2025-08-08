Andre Maria Zuriaren jaiak 2025
Gasteizko Mugimendu Feministak "intentsitate handiko" bi sexu-eraso salatu ditu ostegun gauean

Elkarretaratzea larunbat honetan izango da, 20:00etan, Andre Maria Zuriaren plazan. Azken erasoak salatzeaz gain, erasotzaileengan jarri nahi dute arreta.

Indarkeria matxistaren aurkako elkarretaratze baten artxiboko argazkia, Gasteizen.
EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Mugimendu Feministak "intentsitate handiko" bi sexu-eraso salatu ditu azken orduetan, Andre Maria Zuriaren jaien testuinguruan. Azaldu dutenez, ostegun gauean gertatu ziren, Fermin Muguruzak txosnagunean emandako kontzertua hasi aurretik.

Gertatutakoa gaitzesteko, herritarrak elkarretaratzera deitu dituzte larunbat honetan, 20:00etan, Andre Maria Zuriaren plazan. Azken erasoak salatzeaz gain, erasotzaileengan jarri nahi dute arreta. Arabako hiriburuko Mugimendu Feministatik gogorarazi dutenez, azken orduetakoak "ez dira eraso bakarrak izan" aurtengo jaietan.

Orain arte, hiru pertsona atxilotu dituzte sexu-askatasunarekin lotutako delituengatik. 21 urteko gizon bat atxilotu dute hainbat emakume behin eta berriz jazartzeagatik, eta 43 urteko beste bat, berriz, neska gazte bat jazartzeagatik eta mehatxu larriak egiteagatik. Azken horrek ukabilkada bat ere eman zion agente bati. Gainera, 47 urteko gizon bat ere atxilotu dute Aldabeko plazatxoan adingabe batzuen aurrean genitalak erakusteagatik.

Iñaki Kerejazu (Zeledon): "Jai seguruak behar ditugu guztiontzat; ez dugu inolako erasorik onartuko Gasteizen"
