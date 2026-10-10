VIOLENCIA MACHISTA
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Concentración en Arrasate para condenar la agresión sexual a una menor en la fiesta de Maritxu Kajoi

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elkarretaratzea egin dute Arrasaten duela astebete Maritxu Kajoi gauean adin txikiko batek jasandako sexu erasoa gaitzesteko

EITB

Última actualización

Dos hombres fueron detenidos el martes por la Ertzaintza, aunque fueron puestos en libertad por el juez, y uno de ellos se dio a la fuga. Finalmente, el viernes fue interceptado por la policía en Ermua, tras tres días de búsqueda. Han hecho un llamamiento para reforzar el compromiso contra las agresiones machistas en Arrasate.

Mondragon Ermua Violencia machista Sociedad

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