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Concentración en Arrasate para condenar la agresión sexual a una menor en la fiesta de Maritxu Kajoi
Dos hombres fueron detenidos el martes por la Ertzaintza, aunque fueron puestos en libertad por el juez, y uno de ellos se dio a la fuga. Finalmente, el viernes fue interceptado por la policía en Ermua, tras tres días de búsqueda. Han hecho un llamamiento para reforzar el compromiso contra las agresiones machistas en Arrasate.
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