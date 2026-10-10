INDARKERIA MATXISTA
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Elkarretaratzea egin dute Arrasaten duela astebete Maritxu Kajoin adin txikiko batek jasandako sexu erasoa gaitzesteko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bi gizon atxilotu zituen Ertzaintzak asteartean, baina epaileak aske utzi zituen, eta batek ihes egin zuen. Ostiralean atzeman dute, Ermuan, hiru egun haren bila ibili ostean. Eraso matxisten aurkako konpromisoa indartzeko deia egin dute Arrasaten.

Arrasate Ermua Indarkeria matxista Gizartea

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