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La explosión de una cinta de correr provoca un incendio en un piso del barrio donostiarra de Gros
Un incendio originado por un fallo eléctrico en un aparato, al parecer una cinta de correr, ha provocado diversos daños en una vivienda del barrio de Gros de San Sebastián. El fuego se ha originado sobre las 11:00 horas, en un edificio ubicado en la avenida de Ategorrieta y ha generado un intenso humo, pero nadie ha resultado herido.
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