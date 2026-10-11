Sutea
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Korrika egiteko zinta baten eztandak sutea eragin du Donostiako Gros auzoko etxebizitza batean

Iragarkia
Sutea Donostiako Gros auzoan
18:00 - 20:00
Sutea Donostian. Argazkia: Orain.

Azken eguneratzea

Sua 11:00ak aldera piztu da, Ategorrieta etorbideko eraikin batean, eta ke handia sortu duen arren, ez da inor zauritu.

Suteak Donostia Gizartea

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