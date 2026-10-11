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Peregrinación desde todos los rincones de Bizkaia para celebrar el día de la 'Amatxu' de Begoña
Euskaraz irakurri: Erromesaldia Bizkaiko txoko guztietatik Begoñako Amaren eguna ospatzeko
Los txikiteros han recorrido en kalejira las calles del Casco Viejo en su día grande. No ha faltado el tradicional Mahaigaineko en la plaza de Santiago. También han realizado una ofrenda floral a la Virgen.
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