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Peregrinación desde todos los rincones de Bizkaia para celebrar el día de la 'Amatxu' de Begoña

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Peregrinos llegados de todos los rincones de Bizkaia celebran el Día de Nuestra Señora de Begoña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Erromesaldia Bizkaiko txoko guztietatik Begoñako Amaren eguna ospatzeko

EITB

Última actualización

Los txikiteros han recorrido en kalejira las calles del Casco Viejo en su día grande. No ha faltado el tradicional Mahaigaineko en la plaza de Santiago. También han realizado una ofrenda floral a la Virgen.

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