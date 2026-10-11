BILBO
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Erromesaldia Bizkaiko txoko guztietatik Begoñako Amaren eguna ospatzeko

Iragarkia
Peregrinos llegados de todos los rincones de Bizkaia celebran el Día de Nuestra Señora de Begoña
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Txikiteroak kalejiran ibili dira Zazpikaleetan euren egun handian. Mahaigainekoa dantzatu dute Santiago plazan, eta lore-eskaintza egin diote Begoñako Andra Mariari.

Bilbo Bizkaia Jaiak Gizartea

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