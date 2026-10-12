El incendio de un tren en Zaragoza afecta al servicio ferroviario de Pamplona

El tren que circulaba desde Atocha (Madrid) a Figueres (Girona) se ha incendiado este lunes a las 16:05 horas, en las inmediaciones de la localidad zaragozana de Ricla. No se han registrado heridos pero han tenido que evacuar a 283 pasajeros. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han sofocado las llamas.

El incendio también ha afectado al servicio ferroviario de Pamplona/Iruña, ya que los viajes a Cataluña han estado interrumpidos durante la tarde. ADIF ha informado de que el servicio entre Zaragoza y Cataluña se recuperará parcialmente en las próximas horas, aunque en la zona de Ricla solo estará disponible una vía hasta que retiren el convoy que ha quedado calcinado.