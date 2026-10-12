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El incendio de un tren en Zaragoza afecta al servicio ferroviario de Pamplona

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tren batek su hartu du Zaragozan eta Iruñeko zerbitzua etenda gelditu da

EITB

Última actualización

El tren que circulaba desde Atocha (Madrid) a Figueres (Girona) se ha incendiado este lunes a las 16:05 horas, en las inmediaciones de la localidad zaragozana de Ricla. No se han registrado heridos pero han tenido que evacuar a 283 pasajeros. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han sofocado las llamas.

El incendio también ha afectado al servicio ferroviario de Pamplona/Iruña, ya que los viajes a Cataluña han estado interrumpidos durante la tarde. ADIF ha informado de que el servicio entre Zaragoza y Cataluña se recuperará parcialmente en las próximas horas, aunque en la zona de Ricla solo estará disponible una vía hasta que retiren el convoy que ha quedado calcinado.

Tren de Alta Velocidad Pamplona Sociedad

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