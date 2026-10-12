ITZULERA OPERAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

AHT batek Zaragozan jasan duen suteak Iruñeko tren zerbitzuari eragin dio

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo Atochatik Figueresera (Girona) zihoan trenak su hartu du astelehen arratsaldeko 16:05ean Zaragozako Ricla herri inguruan. Ez da zauriturik izan baina 283 bidaiari trenetik atera dituzte. Zaragozako suhiltzaileek itzali dituzte garrak

Suteak Iruñeko tren zerbitzuan ere izan du eragina; Kataluniarako bidaiak etenda egon baitira arratsaldean zehar. Iluntzean, Zaragoza eta Katalunia arteko zerbitzua partzialki berreskuratuko dutela jakinarazi du ADIFek baina Ricla inguruan trenbide bakarra egongo da erabilgarri, erreta gelditu den trena handik kendu arte.

Abidadura Handiko Trena Iruñea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X