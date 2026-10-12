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AHT batek Zaragozan jasan duen suteak Iruñeko tren zerbitzuari eragin dio
Madrilgo Atochatik Figueresera (Girona) zihoan trenak su hartu du astelehen arratsaldeko 16:05ean Zaragozako Ricla herri inguruan. Ez da zauriturik izan baina 283 bidaiari trenetik atera dituzte. Zaragozako suhiltzaileek itzali dituzte garrak.
Suteak Iruñeko tren zerbitzuan ere izan du eragina; Kataluniarako bidaiak etenda egon baitira arratsaldean zehar. Iluntzean, Zaragoza eta Katalunia arteko zerbitzua partzialki berreskuratuko dutela jakinarazi du ADIFek baina Ricla inguruan trenbide bakarra egongo da erabilgarri, erreta gelditu den trena handik kendu arte.
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