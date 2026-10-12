12 de octubre
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Manifestación en Iruña para reivindicar la multiculturalidad frente al racismo

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arrazakeriaren eta faxismoaren aurrean kultur aniztasuna aldarrikatu dute Iruñean

EITB

Última actualización

Bajo el lema "Soñar juntas, luchas juntas", el colectivo Iruñeko Arrozak se ha manifestado en las calles de la capital navarra con un ambiente cargado de festividad, música y bailes tradicionales de diferentes partes del mundo. 

Pamplona Manifestaciones Racismo Sociedad

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