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Manifestación en Iruña para reivindicar la multiculturalidad frente al racismo
Bajo el lema "Soñar juntas, luchas juntas", el colectivo Iruñeko Arrozak se ha manifestado en las calles de la capital navarra con un ambiente cargado de festividad, música y bailes tradicionales de diferentes partes del mundo.
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