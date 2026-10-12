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Arrazakeriaren eta faxismoaren aurrean, kultur aniztasuna aldarrikatu dute Iruñean
"Elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu" lelopean, Iruñeko Arrozak kolektiboak manifestazioa egin du Nafarroako hiriburuko kaleetan gai giroan. Munduko hainbat lekutatik etorritako herritarrak elkartu ditu musika eta dantza tradizionalez betetako protesta ekintzan.
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