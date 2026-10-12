Urriaren 12a

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Arrazakeriaren eta faxismoaren aurrean, kultur aniztasuna aldarrikatu dute Iruñean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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"Elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu" lelopean, Iruñeko Arrozak kolektiboak manifestazioa egin du Nafarroako hiriburuko kaleetan gai giroan. Munduko hainbat lekutatik etorritako herritarrak elkartu ditu musika eta dantza tradizionalez betetako protesta ekintzan.

Iruñea Manifestazioak Arrazismoa Gizartea

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