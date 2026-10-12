Un alumno de 14 años hiere con un rifle a dos docentes en un instituto del sur de Francia

Un adolescente de 14 años ha sido detenido este lunes tras disparar con un rifle de caza al director de un instituto y a una profesora en un centro educativo en la localidad de Aubagne (sur), a pocos kilómetros de Marsella, según ha confirmado el ministro de Educación de Francia, Édouard Geffray.



"Dos miembros del personal del Ministerio de Educación, un director y una profesora, han resultado heridos esta mañana por disparos en el instituto Lakanal de Aubagne. Al parecer, el autor de los hechos sería un alumno", ha señalado en sus redes sociales.

El ministro, que va camino a la localidad, junto al titular de Interior, Laurent Nuñez, y la viceministra de Educación Sabrina Roubache, ha condenado un "acto inadmisible (que) pone de manifiesto, una vez más, el aumento de una violencia desenfrenada en nuestra sociedad".

De acuerdo a las informaciones de la cadena de televisión BFMTV, el director del centro educativo, de 57 años, ha sufrido una herida en la cadera, mientras que un profesor, de 37, recibió un impacto en la pierna. La vida de ambos, que han sido hospitalizados, no corre peligro. Una tercera persona ha resultado herida, si bien de carácter muy leve.

Por el momento, se desconocen las intenciones del adolescente. No obstante, se ha descartado que pudiera tener relación con las movilizaciones estudiantiles que se suceden en Iparralde y Francia desde mediados de septiembre.

