Un incendio calcina un edificio de viviendas en San Sebastián

Un incendio declarado durante esta pasada madrugada ha calcinado parte de un edificio en San Sebastián y ha obligado a desalojar a nueve personas. Una de ellas ha tenido que ser trasladada al Hospital Donostia por inhalación de humo, según han informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián.

El fuego ha comenzado minutos antes de la medianoche y el edificio de viviendas, ubicado en el camino San Marcos, en el límite con las localidades de Pasaia y Errenteria, ha quedado calcinado.

De las nueve personas que habitaban en la casa, una ha sido trasladada al Hospital Donostia por inhalación de humo, otra ha conseguido alojamiento con unos amigos, otra ha rechazado el realojo porque en el hotel no admiten mascotas y se ha quedado con su perro en la calle y las seis restantes han sido realojados en el hotel Olarain, según ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián.

El tejado se ha venido abajo sobre la segunda planta, y esta, a su vez, sobre la primera. Según ha informado el suboficial de Bomberos en Donostia, Luis Zabala, la estructura de madera ha resultado dañada y es probable que el edificio tenga que ser derribado.

El incendio ya ha sido sofocado, pero un retén de bomberos continua en la zona.

Por el momento, se desconocen las causas y se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incendio.