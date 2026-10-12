¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Una multitud recorre estos días Getxo para visitar el buque 'ARC Gloria' del Ejército colombiano
Está amarrado en Getxo desde el domingo y desde entonces lo han visitado 12 000 personas. El barco es de origen vasco, ya que fue construido en los años 60 en el astillero Zelaia de Erandio. 60 años después, vuelve a Bizkaia.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El incendio de un tren en Zaragoza afecta al servicio ferroviario de Pamplona
EN DIRECTO
Hace min.
Continúa la tensión en la acampada de Sol: ultras realizan saludos fascistas y cantan el "Cara el sol"
EN DIRECTO
Hace min.
Manifestación en Iruña para reivindicar la multiculturalidad frente al racismo
EN DIRECTO
Hace min.
El Ayuntamiento de Durango denuncia el lanzamiento de botellas contra la Policía Local en la zona de txosnas
EN DIRECTO
Hace min.
Un alumno de 14 años hiere con un rifle a dos docentes en un instituto del sur de Francia
EN DIRECTO
Hace min.
Un incendio calcina un edificio de viviendas en San Sebastián
EN DIRECTO
Hace min.
219 000 personas han pedido ya cita para vacunarse contra la gripe en Osakidetza
EN DIRECTO
Hace min.
Detenido en Alegría-Dulantzi tras tirar a un hombre al río durante una pelea
EN DIRECTO
Hace min.
Septiembre de 2026 se convierte en el segundo más cálido a nivel mundial, según Copernicus
Cargar más