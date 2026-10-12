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Una multitud recorre estos días Getxo para visitar el buque 'ARC Gloria' del Ejército colombiano

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jendetza dabil egunotan Getxon Kolonbiako Armadaren 'ARC Gloria' ontzia bisitatzeko

EITB

Última actualización

Está amarrado en Getxo desde el domingo y desde entonces lo han visitado 12 000 personas. El barco es de origen vasco, ya que fue construido en los años 60 en el astillero Zelaia de Erandio. 60 años después, vuelve a Bizkaia.

Getxo Bizkaia Colombia Sociedad

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