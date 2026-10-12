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Jendetza dabil egunotan Getxon Kolonbiako Armadaren 'ARC Gloria' ontzia bisitatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Igandetik dago lehorreratuta, eta ordutik 12.000 pertsonak ikusi dute bertatik bertara. Ontziak euskal jatorria du, Erandioko Zelaia ontziolan eraiki baitzuten 60ko hamarkadan. 60 urte geroago, Bizkaira itzuli da.

Getxo Bizkaia Kolonbia Gizartea

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